Российский биатлонист пригрозил завершить карьеру из-за нехватки патронов

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков заявил в эфире «Матч ТВ», что его промахи на Кубке Международной лиги клубного биатлона связаны с качеством патронов и он больше не готов так выступать.
В субботнем масс-старте Бабиков допустил восемь промахов и занял 23-е место. Биатлонист рассказал, что на последних тренировках у него «патрон куда хочет, туда и улетает».
«Тренер обещал привезти 19‑го числа какой‑то патрон, но он будет неотстрелянным, про который я не знаю, как он летит вообще. Если тренер не найдет патронов, то завяжу. Будет кто‑нибудь другой стрелять. Я с этим ничего не сделаю», — сказал 33-летний Бабиков.
Двукратный призер Игр в Пекине Александр Логинов также признал дефицит патронов. «Если раньше могли перед сезоном отстреливать порядка 15−20 партий, то сейчас дай бог если три-четыре партии находим», — цитирует биатлониста Sports.ru.
В октябре прошлого года глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров говорил, что отечественный производитель может изготовить только 300 тыс. патронов при запросе федерации в 1,5 млн, а импортные патроны сильно подорожали, их также очень сложно доставить в Россию.
Российские биатлонисты отстранены от стартов под эгидой международной федерации (IBU).