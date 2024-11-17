Российский биатлонист пригрозил завершить карьеру из-за нехватки патронов

«Тренер обещал привезти 19‑го числа какой‑то патрон, но он будет неотстрелянным, про который я не знаю, как он летит вообще. Если тренер не найдет патронов, то завяжу. Будет кто‑нибудь другой стрелять. Я с этим ничего не сделаю», — сказал 33-летний Бабиков.