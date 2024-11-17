Российских биатлонистов раскритиковали за игру в «Камень, ножницы, бумага» на финише гонки

Тренер добавил, что обсудил поступок с ветеранами лыжных гонок и биатлона. «Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, [тренера Халили] Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной России», — отметил Каминский.