Биатлонист Латыпов рассказал об отношении к нейтральному статусу

«Сейчас особо никаких предпосылок нет, поэтому настраиваемся на то, чтобы бегать в России, — ответил Латыпов на вопрос о возможном возвращении россиян на соревнования IBU. — Мысли об Олимпиаде? Естественно, мы держим это на заметке и готовимся, стараемся держать ту форму, которая была прежде. Если что-то поменяется, будем стараться быть готовыми».