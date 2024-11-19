Биатлонист Латыпов рассказал об отношении к нейтральному статусу

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские биатлонисты будут опираться на решение национальной федерации в случае их допуска на международную арену в нейтральном статусе. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный олимпийский призер Эдуард Латыпов.
Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.
«Сейчас особо никаких предпосылок нет, поэтому настраиваемся на то, чтобы бегать в России, — ответил Латыпов на вопрос о возможном возвращении россиян на соревнования IBU. — Мысли об Олимпиаде? Естественно, мы держим это на заметке и готовимся, стараемся держать ту форму, которая была прежде. Если что-то поменяется, будем стараться быть готовыми».
«Сейчас трудно говорить, какие варианты [участия в Олимпиаде] есть, но мы в любом случае будем рады вернуться. Надеюсь, что в полном составе. Если в нейтральном статусе? Это уже будет решать федерация, думаю, спортсмены будут поддерживать ее решение», — добавил он.
Пропуск предстоящего сезона лишает российских и белорусских спортсменов возможности завоевать олимпийские лицензии по квотам их национальных федераций. В случае допуска через год они получат возможность завоевать личные путевки, однако от одной страны на них могут рассчитывать не больше двух биатлонистов и биатлонисток.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнования IBU с 2022 года.