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Каминский заявил, что биатлонистам в Европе не хватает патронов из-за СВО

Проблема связана с реорганизацией производства боеприпасов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Иностранные биатлонисты испытывают дефицит качественных патронов из-за реорганизации производства боеприпасов в Европе на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

На проблему нехватки качественных патронов ранее в разговоре с ТАСС обратил внимание чемпион мира 2017 года Антон Бабиков.

«Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое. Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», — сказал Каминский.

Предстоящий сезон для российского биатлона станет третьим без полноценных международных стартов.

Пропуск предстоящего сезона лишает российских и белорусских спортсменов возможности завоевать олимпийские лицензии по квотам их национальных федераций. В случае допуска через год они получат возможность завоевать личные путевки, однако от одной страны на них могут рассчитывать не больше двух биатлонистов и биатлонисток.