Каминский заявил, что биатлонистам в Европе не хватает патронов из-за СВО

«Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое. Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», — сказал Каминский.