Каминский заявил, что биатлонистам в Европе не хватает патронов из-за СВО

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Иностранные биатлонисты испытывают дефицит качественных патронов из-за реорганизации производства боеприпасов в Европе на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.
На проблему нехватки качественных патронов ранее в разговоре с ТАСС обратил внимание чемпион мира 2017 года Антон Бабиков.
«Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое. Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», — сказал Каминский.
Предстоящий сезон для российского биатлона станет третьим без полноценных международных стартов.
Пропуск предстоящего сезона лишает российских и белорусских спортсменов возможности завоевать олимпийские лицензии по квотам их национальных федераций. В случае допуска через год они получат возможность завоевать личные путевки, однако от одной страны на них могут рассчитывать не больше двух биатлонистов и биатлонисток.