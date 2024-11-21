Шестнадцать белорусских биатлонистов стартуют на втором этапе Кубка Содружества

Программу второго этапа сезона-2024/25 в пятницу откроет женская спринтерская гонка на 7,5 км, которая начнется в девять часов утра по минскому времени. Участие в гонке примут 62 спортсменки, в том числе 8 представительниц Беларуси: Динара Смольская (2-й стартовый номер), Анна Сола (5), Елена Кулак (22), Ксения Воробей (27), Анна Пестерева (39), Ирина Кручинкина-Шаклеина (49), Аделина Сабитова (58) и Дарья Кудаева (59).



В 12.00 на дистанцию в 10 км убегут мужчины. На спринт заявились 84 биатлониста, среди них 8 белорусов: Павел Белько (4-й стартовый номер), Степан Данилов (18), Дмитрий Лазовский (20), Иван Тулатин (25), Максим Воробей (31), Антон Смольский (49), Илья Авсеенко (55) и Никита Лобастов (75). В субботу спортсмены разыграют медали в гонках преследования, а 24 ноября состоятся масс-старты.



Первый этап Кубка Содружества-24/25 проходил в сентябре в Красноярске в формате летнего биатлона. Три победы в трех гонках одержал действующий обладатель трофея Антон Смольский, который закрепился на вершине мужской генеральной классификации, опережая соперников более чем на 60 очков. Кроме того, серебро в масс-старте тогда завоевал Дмитрий Лазовский, а в этой же дисциплине у женщин первенствовала Динара Смольская.



На минувшей неделе в Ханты-Мансийске состоялся Кубок Международной лиги клубного биатлона, на котором из личных видов была представлена только гонка с массовым стартом. Среди мужчин Смольский занял третье место, пятым и шестым финишировали Тулатин и Лазовский. Лучшей из наших девушек стала Смольская, показавшая восьмой результат.