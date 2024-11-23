Смольская о второй победе в сезоне: ко мне вернулась мощность, стараюсь ее реализовать

«Вчера я пыталась сохранить энергию и эмоции после четвертого места в спринте. Была очень рада, что буду близко к лидерам, поэтому сегодня дала волю эмоциям. На первом рубеже была какая-то ошибка, скорее всего, по ветру. На второй стрельбе был очень досадный промах, должна была попадать.



Я разозлилась и приняла решение, что буду атаковать на трассе и точно не буду мазать стоя, — сказала Динара Смольская. — Над техникой, к сожалению, в этом году мало работала. Наверное, больше над силовыми качествами, возвращением своего тела после родов. Мощность ко мне пришла, теперь стараюсь ее реализовать. Думаю, у меня сегодня получилось».



Эта победа стала для Динары второй в нынешнем сезоне Кубка Содружества — на первом этапе турнира в Красноярске белоруска выиграла масс-старт.