Серохвостов победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Даниил Серохвостов выиграл мужскую гонку преследования на 12,5 км на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.
Победитель показал результат 33 минуты 32,1 секунды. Вторым стал Эдуард Латыпов (отставание — 25,8 секунды), третье место занял Иван Колотов (+1.02,4).
В женской гонке преследования на 10 км первое место заняла белоруска Динара Смольская (29.33,7). Второе место заняла россиянка Анастасия Гришина (+10,6), третьей стала ее соотечественница Виктория Сливко (+30,5).
Этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске проходит с 22 по 24 ноября. В соревнованиях принимают участие биатлонисты из России и Белоруссии.