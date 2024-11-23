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Серохвостов победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

В женской гонке первое место заняла белоруска Динара Смольская.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Даниил Серохвостов выиграл мужскую гонку преследования на 12,5 км на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Победитель показал результат 33 минуты 32,1 секунды. Вторым стал Эдуард Латыпов (отставание — 25,8 секунды), третье место занял Иван Колотов (+1.02,4).

В женской гонке преследования на 10 км первое место заняла белоруска Динара Смольская (29.33,7). Второе место заняла россиянка Анастасия Гришина (+10,6), третьей стала ее соотечественница Виктория Сливко (+30,5).

Этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске проходит с 22 по 24 ноября. В соревнованиях принимают участие биатлонисты из России и Белоруссии.