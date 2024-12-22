Норвежской биатлонистке Тандревольд сделали операцию на сердце

Абляционная процедура, применяемая для лечения аритмии, прошла в среду; 28-летняя спортсменка уже приступила к легким тренировкам, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов Норвегии.
С проблемами с сердцем Тандревольд столкнулась во время двух гонок на этапе Кубка мира в Контиолахти. Из-за этого она пропустила оставшиеся этапы.
«Вполне возможно, что я могла стартовать и в Хохфильцене, и в Ле-Гран-Борнане, ничего не заметив, потому что, за исключением Контиолахти, такого не случалось со времен Олимпиады-2022. Но теперь у меня появилась возможность сделать операцию, и я решила пойти на это», — сказала биатлонистка.