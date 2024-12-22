Норвежской биатлонистке Тандревольд сделали операцию на сердце

«Вполне возможно, что я могла стартовать и в Хохфильцене, и в Ле-Гран-Борнане, ничего не заметив, потому что, за исключением Контиолахти, такого не случалось со времен Олимпиады-2022. Но теперь у меня появилась возможность сделать операцию, и я решила пойти на это», — сказала биатлонистка.