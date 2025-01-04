Халили и Смольский выиграли квалификацию у биатлонистов на «Гонке чемпионов» в Рязани

ТАСС, 4 января. Анастасия Халили заняла первое место в квалификации биатлонисток на лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов» в Рязани.
Спортсменка преодолела дистанцию 6 км за 14 минут 47,4 секунды и допустила два промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла Виктория Сливко (отставание — 3,8 секунды), третьей стала Тамара Дербушева (+12,8 секунды). Обе спортсменки прошли дистанцию без промахов.
В квалификации биатлонистов первое место занял белорус Антон Смольский, преодолевший ту же дистанцию за 13 минут 17,4 секунды (1 промах). Второе место занял россиянин Александр Поварницын (+8,9; 1), третьим стал его соотечественник Эдуард Латыпов (+11,5; 1). Позднее в субботу пройдет квалификация лыжников.
«Гонка чемпионов» пройдет в формате смешанной эстафеты, команды будут составлены из представителей лыжных гонок и биатлона. Квалификация, по результатам которой будут сформированы равные по силе команды, завершится 4 января. 5 января будет определен победитель.