Смольский выиграл квалификацию биатлонистов на Гонке чемпионов

Программу соревнований открыли квалификационные заезды у биатлонистов, которые преодолели дистанцию 6 километров с двумя огневыми рубежами. Лучший результат у мужчин — 13 мин. 17 сек. — показал лидер нашей национальной команды Антон Смольский, допустивший один промах на стрельбе лежа. Еще один белорус Дмитрий Лазовский среди десяти участников стал четвертым с двумя ошибками на стойке. Ранее в субботу состоялась женская квалификация, по итогам которой наши Анна Сола и Динара Смольская заняли 9-е и 10-е места соответственно.