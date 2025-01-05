Кристина Резцова: Верю в скорое возвращение на международные старты

— Да, на самом деле, когда я приехала с Олимпиады и ушла в декрет, пропустила сам момент, когда мы перестали выезжать на этапы Кубка мира. Но, как ни парадоксально, когда я вернулась после рождения второго ребенка, для меня, наоборот, было на пользу, что я могла начинать с чуть более низкого уровня и не расстраиваться от того, что, к примеру, не могу отобраться на Кубок мира. То есть оказалась в равных условиях с остальными. Но, конечно, хочется вернуться на международные старты. Готовимся к ним. По крайней мере, я готовлюсь. А там видно будет.