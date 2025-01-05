Кристина Резцова: Верю в скорое возвращение на международные старты

Одним из главных событий в российском спорте во время новогодних праздников стала лыжно-биатлонная «Гонка чемпионов» в Рязани. 4 января в четырех дисциплинах (мужские и женские лыжи и биатлон) прошла квалификация, а 5 января — в заключительный, второй день — нас ждет смешанная эстафета.
В эти два дня болельщики могут увидеть множество звездных спортсменов даже в отсутствие Александра Большунова: трехкратный олимпийский чемпион отказался участвовать в последний момент по состоянию здоровья. Среди статусных лиц в Рязань приехала двукратный призер последней Олимпиады 2022 года в Пекине Кристина Резцова. В интервью «Известиям» она поделилась мнением о своем выступлении в нынешнем сезоне, шансах на снятие санкций с российских биатлонистов в 2025 году и объяснила, почему не считает правильным слишком большое количество стартов в нынешних сезонах Кубка России и Кубка Содружества.
«Когда нас допустят туда, результаты будут несколько выше»
— Какие впечатления от выступления в квалификации в первый день «Гонки чемпионов»?
— Хах, главное — получила удовольствие. А так… Считаю, что не справилась со стрельбой. В принципе, я еще за день до квалификации побывала на трассе, постреляла, посмотрела на рубеж. Другие девчонки только в день квалификации видели, что и как здесь. Поэтому я немножко недовольна своей стрельбой. А в целом настроение хорошее. Впереди основная гонка — моя любимая эстафета. Поэтому будем бороться.
— Эта неудачная стрельба говорит о том, что вы не в оптимальном состоянии? Или не стоит вообще судить по «Гонке чемпионов», которая больше шоу, чем соревнование?
— В моем случае это, наверное, все-таки проходящее. Потому что я болела перед последними стартами прошлого года, которые были в Чайковском (третий этап Кубка Содружества. — Ред.). Можно сказать, не долечилась дома и поехала на эти соревнования. Плюс новогодние праздники, во время которых больше проводила времени с детьми. Сейчас будем дальше разгоняться и набирать форму.
— Еще не добрались до своей лучшей формы?
— Пока не было еще даже близко моей лучшей формы. Особенно в функциональном плане. Стрельба у меня более-менее поправилась, но и то один старт — хорошо, другой — не очень. Надеюсь, конец сезона будет у меня лучше, чем начало.
— Почти сразу после Олимпиады 2022 года в Пекине вы ушли в декрет и пропустили первый сезон, когда российский биатлон был отстранен от международных соревнований. Когда вернулись в 2023 году, быстро ощутили новую реальность, когда соревнуетесь только с россиянами и белорусами?
— Да, на самом деле, когда я приехала с Олимпиады и ушла в декрет, пропустила сам момент, когда мы перестали выезжать на этапы Кубка мира. Но, как ни парадоксально, когда я вернулась после рождения второго ребенка, для меня, наоборот, было на пользу, что я могла начинать с чуть более низкого уровня и не расстраиваться от того, что, к примеру, не могу отобраться на Кубок мира. То есть оказалась в равных условиях с остальными. Но, конечно, хочется вернуться на международные старты. Готовимся к ним. По крайней мере, я готовлюсь. А там видно будет.
— На ваш взгляд, отсутствие международных стартов сильно сказывается на вашем уровне и других российских биатлонистов?
— Не могу за других ребят и девчонок ничего сказать. Что касается меня, то, конечно, международные и российские старты — немножко разные вещи. Но надеюсь, что, когда нас допустят туда, результаты будут несколько выше.
«У нас в России в этом сезоне намного более плотный график, нежели на Кубке мира»
— В декабре до международных соревнований стали допускать в нейтральном статусе всё больше российских спортсменов. Это, в частности, коснулось пловцов, синхронисток, фигуристов и конькобежцев. Верите, что в 2025 году нечто подобное произойдет с нашими биатлонистами?
— Стараюсь ничего не загадывать, но верю в это.
— После разбана тяжело будет нашим биатлонистам в первых гонках бороться за медали?
— Я думаю, это не будет проблемой — от старта к старту вернуться в соревновательную скорость Кубка мира.
— В последние три года общались с кем-то иностранных коллег на тему санкций и их отношения к отстранению россиян и белорусов?
— Нет. Откровенно говоря, ни с кем не общалась. Да и в принципе некогда этим заниматься, когда у тебя двое детей. Тем более работа у нас почти без выходных и отпусков. Так что времени не было на такое общение.
— Нынешний график соревнований в России очень тяжелый?
— У нас в России в этом сезоне намного более плотный график, нежели на Кубке мира. Там хотя бы есть выходные между гонками. А у нас в России нет — в пятницу, субботу и воскресенье без выходных каждую неделю соревнуемся. Там немножко попроще в этом плане.
— Вам это нравится?
— Что много соревнований в России?
— Да.
— На самом деле это очень тяжело. И все-таки, наверное, надо где-то что-то пропускать или убирать. Я думаю, что организаторы в следующем сезоне это поймут. Потому что уже в начале, в первые месяцы сезона спортсмены пропускали гонки, что не есть хорошо. Если мы хотим посмотреть на борьбу между сильнейшими в общем зачете Кубка России или рейтинга СБР (Союз биатлонистов России. — Ред.), все должны бежать все гонки. Но из-за насыщенного графика это невозможно, иначе все начнут болеть.
Алексей Фомин