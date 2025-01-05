Динара Смольская высказалась о своём выступлении в Гонке чемпионов

Классная атмосфера, хорошая гонка. Что касается этапа Антона, то сегодня нам долго пришлось ждать своих этапов, а поскольку каждая минута влияет на стрельбу, то, может быть, у него что-то с этим компонентом случилось. А может, перенервничал. Я когда выходила, чувствовала волнение не только за себя и своего мужа, но и за двух сильнейших лыжников. Вне зависимости от результата эмоции меня переполняют, всё классно, я довольна«, — передаёт слова Смольской корреспондент “Чемпионата” Михаил Чесалин.