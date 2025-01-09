Тринадцать белорусов выступят на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Рязани

Соревновательную программу пятницы откроет мужская спринтерская гонка на 10 км, которая начнется в 11.00. В стартовом протоколе — 51 биатлонист, в том числе семеро белорусов. Под вторым номером на дистанцию убежит Дмитрий Лазовский, также в списке участников Антон Смольский (6-й), Максим Воробей (23), Павел Белько (33), Иван Тулатин (39), Илья Авсеенко (44) и Никита Лобастов (49).В два часа дня медали в аналогичной дисциплине начнут разыгрывать женщины. Второй стартовый номер достался Ксении Воробей, вслед за ней на трассу в 7,5 км убежит Динара Смольская. Кроме того, белорусскую команду представят Елена Кулак (26), Ирина Шаклеина (29), Дарья Кудаева (36) и Анна Сола (41). Всего на женский спринт заявились 42 девушки. В субботу в Рязани состоятся гонки преследования, в воскресенье пройдут суперспринты. На предыдущих этапах Кубка России наши биатлонисты завоевали четыре личные медали. Три из них принес Антон Смольский (одна победа и две бронзы), еще раз на третью ступень пьедестала поднималась Динара Смольская. Также в активе белорусов золото в смешанной эстафете на первом этапе в Ханты-Мансийске (Воробей — Смольская — Воробей — Лазовский) и бронза в сингл-миксте (Сола — Белько) там же.