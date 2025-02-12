Чемпионат мира по биатлону назвали первенством мошенников и допингистов

Васильев заявил, что ему неинтересно смотреть соревнования без российских спортсменов, и назвал турнир первенством мошенников и легализованных допингистов, имея в виду норвежцев. «А что мне смотреть на мошенников? Чемпионат мира я не буду смотреть. Статистику можно и в интернете узнать, кто из мошенников какое место занял. Я не буду смотреть ни одной гонки. Без российских спортсменов такие турниры не представляют интереса», — подчеркнул он.