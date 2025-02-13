В Москве представили биатлонную винтовку российского производства

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Презентация полностью российской винтовки «Грифон», которая предназначена для детско-юношеского биатлона, состоялась в Москве. Разработка завода «Атаман» была продемонстрирована в четверг на пресс-конференции в ТАСС.
«Почему мы были инициаторами ее создания? — сказал президент Федерации биатлона Московской области, генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов. — Нашу федерацию можно назвать лидером детско-юношеского биатлона, им у нас занимается много людей, поэтому есть прямая необходимость в том, чтобы обеспечить их условиями. Существующий рынок этого оружия достаточно узкий — всего четыре винтовки. Они разные по цене и качеству».
«Дорогие и топовые модели практически удовлетворяют всем требованиям, которые нужны для детей. За исключением цены: наши родители и спортивные школы с уровнем финансирования, который доступен на сегодня, не могут позволить себе иметь нужное количество винтовок. Наши требования были непростые: она должна была быть по качеству максимально приближенной или идентичной лучшим образцам, а по цене — быть дешевле в два раза. Кроме этого, производитель должен был удовлетворить потребности рынка — по всей стране я его оцениваю в 10 тысяч, это позволит обеспечить все детско-юношеские школы. И еще немаловажный фактор — наличие сервисного обслуживания и команды, которая бы оружие совершенствовала», — добавил он.
Нуждов отметил, что на разработку новой пневматической винтовки ушло пять месяцев. Ее цена составит 95 тыс. рублей. «По результатам полевых испытаний задачи практически решены», — отметил глава подмосковной федерации биатлона.
Чемпион мира 2017 года Антон Шипулин заметил, что использование пневматической винтовки в детско-юношеском биатлоне позволит без потери качества сэкономить значительные средства, поскольку стрельба из мелкокалиберного оружия требует значительно больших затрат.
«Импортозамещение сейчас важно, особенно в биатлоне. У нас в свое время такой роскоши не было. Сейчас биатлон начал хорошо развиваться — можно стрелять и из пневматических винтовок с газовым баллоном. Дети могут начинать заниматься им с 9 лет, это доступнее и безопаснее мелкокалиберных винтовок», — сказал Шипулин, который возглавляет Федерацию биатлона Свердловской области.