В Москве представили биатлонную винтовку российского производства

«Дорогие и топовые модели практически удовлетворяют всем требованиям, которые нужны для детей. За исключением цены: наши родители и спортивные школы с уровнем финансирования, который доступен на сегодня, не могут позволить себе иметь нужное количество винтовок. Наши требования были непростые: она должна была быть по качеству максимально приближенной или идентичной лучшим образцам, а по цене — быть дешевле в два раза. Кроме этого, производитель должен был удовлетворить потребности рынка — по всей стране я его оцениваю в 10 тысяч, это позволит обеспечить все детско-юношеские школы. И еще немаловажный фактор — наличие сервисного обслуживания и команды, которая бы оружие совершенствовала», — добавил он.