Чемпионкой России в суперспринте стала биатлонистка, проигравшая гонку. Да, так можно

Суперспринт — гонка очень быстрая. Такой масс-старт, только не на 15 км, а на дистанцию втрое короче и со штрафным кругом в 75 м. Участвуют в ней 30 спортсменов, которые должны пройти квалификацию. В прологе дистанция на 500 м короче и рубежей всего два, а не четыре.