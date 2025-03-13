Вот так Фак! Словенский биатлонист выдал гонку 10-летия на Кубке мира

«У меня нет особого выбора. Я просто должен стартовать и посмотреть, что почувствую по ходу гонки. Сегодня может случиться всё что угодно. Я взволнован по поводу условий, стрельбы и всего остального. У меня нет больших надежд, но я сделаю всё, что в моих силах», — сказал в интервью NRK Бё-младший перед стартом.