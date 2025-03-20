Главная героиня ЧР-2025 по биатлону удивляет. Такой мощи от Дербушевой никто не ждал!

Тамара Дербушева по ходу сезона выступала довольно неровно. Она мощно начала в летней части, но потом чуть сбавила. Спортсменка стабильно заезжала в топ-10, однако до медалей добиралась редко. За всю зимнюю часть Тамара завоевала семь наград (2 — 2 — 3), из которых одно золото было взято в смешанной эстафете.