Легрейд стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону

ТАСС, 22 марта. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2024/25.
В субботу Легрейд одержал победу в гонке преследования, преодолев дистанцию в 12,5 км за 31 минуту 45 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (отставание — 15,5 секунды; 3 промаха), третье — француз Кентен Фийон-Майе (+23,9; 1). Победа в гонке преследования гарантировала Легрейду победу в общем зачете (1 236 очков).
Второе место в общем зачете себе гарантировал Йоханнес Бё (1 132). Масс-старт в воскресенье станет последней гонкой в карьере норвежского биатлониста, а также его брата Тарьея Бё. На третьей строчке общего зачета Кубка мира идет француз Эрик Перро (851).
Легрейду 28 лет, он впервые стал победителем общего зачета Кубка мира. Также в его активе олимпийское золото в эстафете, семь золотых, шесть серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира. Норвежские биатлонисты выигрывают Большой хрустальный глобус в третьем сезоне подряд, ранее победу дважды одерживал Йоханнес Бё.
Российские и белорусские биатлонисты лишены возможности выступать на соревнованиях Международного союза биатлонистов с марта 2022 года, позже было приостановлено членство их национальных федераций.