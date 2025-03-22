Легрейд стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону

Легрейду 28 лет, он впервые стал победителем общего зачета Кубка мира. Также в его активе олимпийское золото в эстафете, семь золотых, шесть серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира. Норвежские биатлонисты выигрывают Большой хрустальный глобус в третьем сезоне подряд, ранее победу дважды одерживал Йоханнес Бё.