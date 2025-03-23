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Немка Пройс стала победительницей Кубка мира по биатлону

Спортсменка в воскресенье стала победительницей масс-старта.

Источник: Пресс-служба IBU

ТАСС, 23 марта. Представительница Германии Франциска Пройс стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону и завоевала Большой хрустальный глобус.

В заключительной гонке на этапе Кубка мира в Норвегии Пройс одержала победу в масс-старте. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третьей стала Лу Жанмонно из Франции. На заключительном круге Жанмонно совершила падение, что позволило Пройс обогнать француженку.

До масс-старта Жанмонно опережала Пройс в общем зачете Кубка мира на 5 очков. Пройс по итогам сезона набрала 1 278 очков, Жанмонно — 1 258. Третье место заняла француженка Жюлья Симон (902 очка).

Пройс 31 год, она впервые выиграла общий зачет Кубка мира. Спортсменка является бронзовым призером Олимпиады 2022 года в эстафете. На чемпионатах мира немка завоевала две золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.

В мужском зачете Кубка мира победу одержал норвежец Стурла Холм Легрейд.

Российские и белорусские биатлонисты лишены возможности выступать на соревнованиях Международного союза биатлонистов с марта 2022 года, позже было приостановлено членство их национальных федераций.