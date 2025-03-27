Смольская остановилась в шаге от подиума в пасьюте на чемпионате России

Участие в гонке приняли 53 биатлонистки, в том числе шестеро белорусок. Динара Смольская отправилась на трассу шестой в 30 секундах позади лидера. После двух огневых рубежей из положения лежа наша спортсменка поднялась в топ-3, но два промаха на стойке вернули Динару на 6-ю строчку. На заключительной части дистанции белоруска отыграла пару позиций и в итоге финишировала четвертой.
Чемпионкой России в гонке преследования стала Елизавета Каплина из команды Башкортостана, тройку призеров дополнили Кристина Резцова (Московская область) и Полина Плюснина (ЯНАО), которой Смольская уступила 21 секунду. Наша Ксения Воробей показала 15-й результат, Ирина Шаклеина стала 18-й, Анна Сола — 21-я, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова не попали в топ-30.
Ранее сегодня в Ханты-Мансийске состоялся мужской пасьют, где лучшим из белорусов стал победитель спринта Дмитрий Лазовский, занявший седьмое место. Завтра у участников чемпионата России будет день отдыха, а в субботу биатлонисты определят сильнейших в эстафетах. Завершат программу турнира гонки с массовым стартом 30 марта.