Смольская остановилась в шаге от подиума в пасьюте на чемпионате России

Участие в гонке приняли 53 биатлонистки, в том числе шестеро белорусок. Динара Смольская отправилась на трассу шестой в 30 секундах позади лидера. После двух огневых рубежей из положения лежа наша спортсменка поднялась в топ-3, но два промаха на стойке вернули Динару на 6-ю строчку. На заключительной части дистанции белоруска отыграла пару позиций и в итоге финишировала четвертой.