Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев одной фразой оценил шансы российских биатлонистов выступить на Олимпиаде-2026

Телекомментатор Дмитрий Губерниев одной фразой оценил шансы российских биатлонистов выступить на Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Источник: РИА "Новости"

«Гипотетически это как встретить динозавра на Красной площади», — заявил журналист, добавив, что шансы на это 50 на 50.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась об участии в Олимпиаде — 2026 в нейтральном статусе. Она выразила надежду на то, что россияне смогут выступить на турнире.