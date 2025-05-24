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Чемпион мира по биатлону Цветков допустил, что завершит карьеру в межсезонье

Спортсмен отметил, что его целью сейчас является найти мотивацию для продолжения выступлений.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года, бронзовый призер пекинской Олимпиады Максим Цветков в межсезонье может завершить профессиональную карьеру биатлониста. Об этом он рассказал ТАСС.

33-летний Цветков не вошел в состав сборной России на сезон-2025/26, который является олимпийским.

«Олимпиада пока на паузе для всех, не могу сказать, что она входит в мои планы или является целью. Цель — найти внутреннюю мотивацию для того, чтобы продолжать тренироваться на высоком уровне, — сказал Цветков. — Пока меня больше мотивируют беговые события. Недавно в Казани с ребятами пробежал “половинку” (полумарафон — прим. ТАСС), было классно. Поэтому до июля сосредоточусь на беге, буду поддерживать форму, а уже после планирую включиться в подготовку — есть договоренность с одной из групп сборной России о том, что буду готовиться с ней за счет региона».

«Но не могу на сто процентов сказать, как все будет, пока график плавающий. Не исключаю ли окончания карьеры? Все может быть, я ничего не исключаю, потому что с мотивацией явно есть проблемы: биатлонные тренировки, подготовка, выезды на сборы уже с прошлого года не входят в число жизненных целей. Я больше времени проводил с семьей и это лето исключением не будет. Если все получится, то у меня есть понимание, с кем я хочу тренироваться, есть договоренность, но смета еще не составлена, так что это все пока наметки», — добавил он.

Российские биатлонисты с марта 2022 года отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU), организация не допускает спортсменов даже в нейтральном статусе. «Безусловно, отношение было бы другим, причем с прошлого года, — ответил Цветков на вопрос о мотивации в отсутствии международных стартов. — Если брать прошлый олимпийский цикл, то за два год до Игр я уже точно знал, какой у меня будет план, где и с кем буду тренироваться».

Спортсмен отметил, что в случае окончания карьеры может перейти на тренерскую работу. «Предложение в регионе уже есть», — заметил он.