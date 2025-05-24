Чемпион мира по биатлону Цветков допустил, что завершит карьеру в межсезонье

«Но не могу на сто процентов сказать, как все будет, пока график плавающий. Не исключаю ли окончания карьеры? Все может быть, я ничего не исключаю, потому что с мотивацией явно есть проблемы: биатлонные тренировки, подготовка, выезды на сборы уже с прошлого года не входят в число жизненных целей. Я больше времени проводил с семьей и это лето исключением не будет. Если все получится, то у меня есть понимание, с кем я хочу тренироваться, есть договоренность, но смета еще не составлена, так что это все пока наметки», — добавил он.