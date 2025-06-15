Шведский биатлонист опроверг слухи о ненависти к россиянам

По его мнению, в нынешней ситуации было бы странно и немыслимо соревноваться против россиян. «Существует предвзятое мнение, что я якобы ненавижу русских. Но это неправда — я хочу соревноваться с сильнейшими, и с радостью буду бегать вместе с российскими спортсменами. Просто сейчас не время», — объяснил он.