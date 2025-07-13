IBU назвал условие возвращения российских спортсменов на турниры

«Отстранение российских и белорусских атлетов будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Таким образом, присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине», — заявили в IBU.