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IBU назвал условие возвращения российских спортсменов на турниры

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал условие возвращения российских спортсменов на турниры. Заявление организации приводит «ВсеПроСпорт».

Источник: БЕЛТА

«Отстранение российских и белорусских атлетов будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Таким образом, присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине», — заявили в IBU.

27 июня IBU перераспределил медали после аннулирования результатов Евгения Устюгова. Россиянина лишили золота и бронзы Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных медалей ЧМ-2011 (в масс-старте и эстафете), а также золота Сочи-2014 в эстафете. Все награды перешли другим биатлонистам и сборным.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.