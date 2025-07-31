Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело Дальмайер хотят оставить на горе по ее последней воле

Спасательная команда, занимавшаяся поисками погибшей биатлонистки Лауры Дальмайер, хочет оставить ее тело на горе в знак уважения. Об этом сообщает Bild.

Источник: Reuters

«Как опытные альпинисты, мы решили, что она должна остаться. Потому что это было ее желание», — сказал баварский альпинист Томас Хубер, который входил в состав спасательной команды.

Другой член команды, Джексон, заявил, что «спуск был бы неуважением к Лауре и ее последней воле».

О гибели Дальмайер стало известно 30 июля.

Тело спортсменки нашли спасатели. Ей был 31 год.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели тогда предположили, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.