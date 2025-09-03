Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биатлонистки из России и Белоруссии прокомментировали возможное участие в Олимпиаде-26

Чемпионка Европы 2016 года Виктория Сливко из России и олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете Динара Смольская из Белоруссии выразили надежду, что Международный союз биатлонистов (IBU) допустит их к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Их слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Сливко и Смольская отметили, что продолжают следить за биатлоном и сохраняют надежду принять участие в главном старте четырехлетия. «У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпийских играх. Нет такого, что либо Олимпиада, либо завершаю карьеру. (…) Я люблю биатлон в любых проявлениях», — заявила Смольская.

Сливко поддержала коллегу и добавила, что при любом развитии событий будет гордиться своими спортивными достижениями. «Я считаю, что моя карьера сложилась хорошо, я довольна ей в любом случае, при любых раскладах — поеду ли я на Олимпиаду или нет. Я буду довольна собой и считаю, что сделала все возможное», — отметила она.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о русофобах в IBU. Васильев посчитал, что это последнее отстранение российских биатлонистов и отметил, что в новом олимпийском четырехлетнем цикле ситуация изменится к лучшему.

28 августа IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года. Отечественным спортсменам отказались предоставить нейтральный статус, объяснив это действующими правилами организации.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.