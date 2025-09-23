Смольский стал чемпионом Беларуси в спринте на лыжероллерах

Участие в гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами приняли 29 спортсменов. Лидер национальной команды Антон Смольский допустил одну ошибку на стрельбе из положения стоя, что не помешало ему показать лучший результат на финише. Время серебряного призера Максима Воробья Антон превзошел на минуту. Бронзу завоевал Дмитрий Лазовский.
Смольская выиграла спринт на чемпионате страны по летнему биатлону.
Ранее сегодня победу в женском спринте одержала Динара Смольская, также в тройку попали Анна Сола и Ксения Воробей. Программу чемпионата Беларуси по летнему биатлону в «Раубичах» завершат гонки с массовым стартом 25 сентября.