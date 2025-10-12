Фуркад заступился за российских спортсменов: «Больно видеть, как их наказывают многие годы. Меня бы это уничтожило»

"Это чрезвычайно чувствительная тема. Мы живем в обществе, которое больше не выносит ни компромиссов, ни полутонов. Сложно сказать, что мы решительно осуждаем Россию, и в то же время признать, что нам больно за тех спортсменов, которые не несут ответственности за политические решения своих стран.
Моя ответственность в МОК — защищать спортсменов. Мне больно видеть, как их наказывают уже многие годы. На их месте, если бы я был наказан за поступки своих руководителей, это бы меня просто уничтожило«, — сказал Фуркад в интервью L»Équipe.
Напомним, что Фуркад в 2022 году был избран членом Международного олимпийского комитета как представитель комиссии спортсменов.
Российские биатлонисты и лыжники были отстранены от международной арены после начала специальной военной операции России на Украине.