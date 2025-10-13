Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова предостерегла Фуркада от поддержки российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предостерегла пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада от поддержки российских спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас Мартена начнут по-разному глушить в соцсетях, оскорблять его и писать ему гадости», — посчитала Журова. По ее мнению, на француза будет оказано определенное спланированное давление и его словам не будет дано никакого хода.

Ранее Фуркад высказался по поводу отстранения российских спортсменов. Бывший спортсмен заявил, что ему больно за россиян, так как они не несут ответственности за политические решения своей страны.

В 2023 году Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защищать спортсменов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов было отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии допустили до соревнований в нейтральном статусе.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше