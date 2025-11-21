Майгуров сообщил, что в ближайшее время биатлонисты получат новую экипировку

«Я сам использую эту форму — бегаю, выступаю на соревнованиях “мастерс”, — сказал он. — Имея определенный опыт с этой экипировкой, могу сказать, что в большинстве своем претензии были необоснованны. На днях спортсмены получат новую форму этого сезона. В такой же, только в другом дизайне, сейчас выступают спортсмены Тюмени, Ханты-Мансийска. С их стороны каких-либо вопросов по форме нет, поэтому, я думаю, что и у других спортсменов все тоже будет в порядке».