Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужской спринт на этапе Кубка России по биатлону перенесли на 29 ноября

В настоящее время в Ханты-Мансийске фиксируется мороз до 27 градусов.

Источник: СБР

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Мужской спринт на стартовом этапе Кубка России по биатлонув Ханты-Мансийске перенесли из-за непогоды на 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

Изначально гонка была запланирована на 28 ноября на 10:00 мск, затем из-за неблагоприятных погодных условий старт был перенесен на 15:00 мск.

«В связи с погодными условиями мужской спринт переносится на 29 ноября в 09:30 мск. Эстафеты завтра не будет — вместо нее пройдет спринт», — сказано в сообщении.

В настоящее время в Ханты-Мансийске фиксируется мороз до 27 градусов.

Этап в Ханты-Мансийске проходит с 27 по 30 ноября.