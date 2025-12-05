Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

Вторым стал Александр Корнев, третьим финишировал Александр Поварницын.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 декабря. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский занял первое место в масс-старте на этапе Кубка Содружества. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Лазовский преодолел дистанцию за 33 минуты 52,9 секунды, допустив 2 промаха. Вторым стал россиянин Александр Корнев (отставание +2,3 секунды; 2 промаха), третьим — его соотечественник Александр Поварницын (+2,7; 1).

У девушек в масс-старте победу одержала Виктория Метеля, показавшая результат 29 минут 36 секунд при 2 промахах. Второй финишировала Анастасия Гришина (+9,2; 2), третьей — Кристина Резцова (+15,5; 2).

Второй этап Кубка Содружества проходит с 4 по 7 декабря.