Белорус Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

ТАСС, 5 декабря. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский занял первое место в масс-старте на этапе Кубка Содружества. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.
Лазовский преодолел дистанцию за 33 минуты 52,9 секунды, допустив 2 промаха. Вторым стал россиянин Александр Корнев (отставание +2,3 секунды; 2 промаха), третьим — его соотечественник Александр Поварницын (+2,7; 1).
У девушек в масс-старте победу одержала Виктория Метеля, показавшая результат 29 минут 36 секунд при 2 промахах. Второй финишировала Анастасия Гришина (+9,2; 2), третьей — Кристина Резцова (+15,5; 2).
Второй этап Кубка Содружества проходит с 4 по 7 декабря.