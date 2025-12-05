Глава СБР Майгуров: есть те, кто не любит слушать комментарии Губерниева

«Губерниев в мой адрес периодически высказывается критически. Обращаю внимание на это, но никак не реагирую. У каждого свой хайп. Дмитрия называют “голосом биатлона”. Но и без него этот вид спорта был бы так же популярен. Есть люди, которым нравится, как он комментирует. Есть те, кто не любит это слушать. Это личное дело каждого. Но он погружен в биатлон, делает программу об этом виде спорта, которая интересна большому числу зрителей. Спасибо ему за это», — отметил Майгуров.