Глава СБР Майгуров: есть те, кто не любит слушать комментарии Губерниева

«Губерниев в мой адрес периодически высказывается критически. Обращаю внимание на это, но никак не реагирую. У каждого свой хайп. Дмитрия называют “голосом биатлона”. Но и без него этот вид спорта был бы так же популярен. Есть люди, которым нравится, как он комментирует. Есть те, кто не любит это слушать. Это личное дело каждого. Но он погружен в биатлон, делает программу об этом виде спорта, которая интересна большому числу зрителей. Спасибо ему за это», — отметил Майгуров.
2 декабря в своём Telegram-канале 51-летний Губерниев предложил Майгурову обратиться в Международный союз биатлонистов (IBU), чтобы найти варианты возвращения российских спортсменов на мировую арену. При этом свой пост репортёр сопроводил фразой «Хватит протирать штаны, начните работать!».
Напомним, что российские биатлонисты вправе принимать участие лишь в соревнованиях внутри страны, поскольку с февраля 2022 года действует отстранение отечественных атлетов от участия в турнирах под эгидой IBU в связи с событиями в Украине.
5 декабря Майгуров сообщил в комментарии «Матч ТВ», что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит вопрос отстранения российских биатлонистов уже в декабре 2025 года.