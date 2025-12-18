Майгуров об Олимпиаде-2026: «Мы не рассчитываем на специальные приглашения от МОК»

«Мы будем пытаться получить право участвовать в отборе на Олимпиаду через суд. Мы не рассчитываем на какие-то специальные приглашения от МОК. По правилам нельзя принимать подобные решения без участия международных федераций, без участия спортсменов в квалификационных соревнованиях. Если бы такое право было, уверен, МОК им бы воспользовался», — сказал президент СБР Виктор Майгуров.