Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет

Баккен является трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции, где он занял 20-е место. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт.