Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет, сообщается на сайте Норвежской ассоциации биатлона.

Источник: РИА "Новости"

Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском горнолыжном курорте в провинции Трентино. Причина смерти спортсмена не сообщается.

«В первую очередь наши мысли с семьей Сиверта и со всеми, кто был ему близок как в Норвегии, так и за рубежом. Мы сотрудничаем с итальянскими властями на месте происшествия», — заявила исполняющая обязанности генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар.

Соболезнования близким Баккена выразил Международный союз биатлонистов (IBU).

Баккен является трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции, где он занял 20-е место. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт.