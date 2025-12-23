Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет

Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском горнолыжном курорте в провинции Трентино. Причина смерти спортсмена не сообщается.
«В первую очередь наши мысли с семьей Сиверта и со всеми, кто был ему близок как в Норвегии, так и за рубежом. Мы сотрудничаем с итальянскими властями на месте происшествия», — заявила исполняющая обязанности генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар.
Соболезнования близким Баккена выразил Международный союз биатлонистов (IBU).
Баккен является трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции, где он занял 20-е место. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт.