Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в «Рождественской гонке» в Германии

Пара финишировала с результатом 33 минуты 12,9 секунды, допустив один промах. Второе место заняли французы Лу Жанмонно и Фабьен Клод (отставание — 21,4 секунды; 4 промаха), третье — норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Эвербю (+1:12,8; 4 промаха).
Ранее в воскресенье Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в масс-старте с результатом 33 минуты 13,9 секунды и четырьмя промахами. Вторыми также стали Жанмонно и Клод (+10,8; 7 промахов), третьими — Арнеклейв и Эвербю (+28,9; 6 промахов).
«Рождественская гонка» проводится ежегодно с 2002 года в Гельзенкирхене на арене футбольного клуба «Шальке». В этом году она началась с минуты молчания в память об умершем в декабре норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, с которым Арнеклейв состояла в отношениях до 2024 года. После финиша Эвербю поднял руки к небу, посвятив гонку своему соотечественнику.