Хеттих-Вальц и Штрелов одержали победу в «Рождественской гонке» в Германии

«Рождественская гонка» проводится ежегодно с 2002 года в Гельзенкирхене на арене футбольного клуба «Шальке». В этом году она началась с минуты молчания в память об умершем в декабре норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, с которым Арнеклейв состояла в отношениях до 2024 года. После финиша Эвербю поднял руки к небу, посвятив гонку своему соотечественнику.