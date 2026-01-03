Ричмонд
Смольский стал лучшим в квалификации биатлонистов на «Гонке чемпионов» в Рязани

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе «Алмаз» в Рязани стартовала лыжно-биатлонная «Гонка чемпионов» с участием лучших спортсменов из Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

На соревнования заявились по 20 представителей лыжных гонок и биатлона из двух стран. Программу мероприятия открыла квалификация биатлонисток. Победу в первом отборочном забеге на пять километров одержала наша Динара Смольская, которая с одним промахом показала результат 14 мин. 51,1 сек. В общей таблице время белоруски оказалось третьим среди десяти участниц после времени россиянок Натальи Шевченко и Ирины Казакевич.

В стартовом квалификационном забеге у парней наш Дмитрий Лазовский занял четвертое место. Во второй отборочной гонке Антон Смольский закрыл 19 мишеней из 20 и финишировал первым, остановив секундомер на отметке 13 мин. 19,8 сек. Также Смольский возглавил итоговый протокол по итогам обоих забегов, Лазовский расположился на девятой строчке.

Далее 3 января в Рязани состоятся отборочные старты у лыжников, после чего на жеребьевке будут сформированы составы завтрашней смешанной эстафеты. В каждую из десяти команд войдут по четыре человека (биатлонистка — лыжница — биатлонист — лыжник).

«Гонка чемпионов» стартует 4 января в 12.00. Первыми на дистанцию эстафеты уйдут девушки, финишировать будут парни. Победители получат два миллиона российских рублей, серебряные призеры — 1,8 млн, бронзовые — 1,6 млн.