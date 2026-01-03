Смольский стал лучшим в квалификации биатлонистов на «Гонке чемпионов» в Рязани

На соревнования заявились по 20 представителей лыжных гонок и биатлона из двух стран. Программу мероприятия открыла квалификация биатлонисток. Победу в первом отборочном забеге на пять километров одержала наша Динара Смольская, которая с одним промахом показала результат 14 мин. 51,1 сек. В общей таблице время белоруски оказалось третьим среди десяти участниц после времени россиянок Натальи Шевченко и Ирины Казакевич.