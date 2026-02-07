Ричмонд
Провалившая допинг-тест биатлонистка попросила допустить ее до Олимпиады

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Исключенная из сборной Италии биатлонистка Ребекка Пасслер обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить ее до участия в домашней Олимпиаде, сообщается на сайте CAS.

Источник: Reuters

Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) 2 февраля временно отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола.

Выездная панель CAS зарегистрировала апелляцию Пасслер против NADO Italia, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Федерации зимних видов спорта Италии, Международного олимпийского комитета (МОК), Международного агентства допинг-тестирования (ITA), Международного союза биатлонистов (IBU) и национального олимпийского комитета Италии.

В своей апелляции от 6 февраля Пасслер требует отменить отстранение в связи с отсутствием умысла и халатности, а также разрешить ей участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсменка заявляет об отсутствии вины и связывает положительный результат с загрязнением допинг-пробы.

Ожидается, что слушание по этой апелляции состоится 10 февраля.

Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.

