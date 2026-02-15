Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества

Они показали результат 44 минуты 8,8 секунды, уйдя на восемь штрафных кругов при шести дополнительных патронах на восьми огневых рубежах. Вторыми стали белоруски Анна Сола и Динара Смольская (отставание 9,6 секунды; 5 кругов + 6 дополнительных патронов) Третье место заняли россиянки Тамара Дербушева и Виктория Сливко (+33,4; 2+5).