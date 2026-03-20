Впервые с 2022 года француз выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Эрик Перро досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира и завоевал первый в карьере Большой хрустальный глобус.
В пятницу 24-летний Перро занял третье место в спринте на 10 км в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Хольменколлене.
Благодаря этому результату Перро стал недосягаем для преследователей в общем зачете.
Последний раз француз побеждал в общем зачете Кубка мира в сезоне 2021/22 — это делал Кентен Фийон Майе.
Ранее в этом сезоне Большой хрустальный глобус у женщин завоевала французская биатлонистка Лу Жанмонно.
Перро на Олимпиаде-2026 выиграл два золота (эстафета и смешанная эстафета) и одно серебро (индивидуальная гонка). Также он является трехкратным чемпионом мира.