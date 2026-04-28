Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 10 июня

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) пройдет 10 июня. Об этом ТАСС сообщили в СБР.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о поддержке кандидатуры действующего президента организации Виктора Майгурова. Как сообщили ТАСС в организации, регистрация кандидатов закончится за 15 дней до проведения выборов.
Майгурову 57 лет, он занял пост президента СБР в 2020 году, в октябре 2022 года был переизбран на новый срок. Майгуров является двукратным олимпийским призером и трехкратным чемпионом мира.