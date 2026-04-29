Биатлонист Вьюхин: «У лыжников более профессиональный подход и отношение к делу»

Призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юниоров по биатлону Андрей Вьюхин сравнил тренировки лыжников и биатлонистов.

Источник: РИА "Новости"

Весной этого года Вьюхин объявил, что на один сезон перейдет из биатлона в лыжные гонки.

— У тебя до первого захода в лыжи некоторое время назад были лишь пересечения на соревнованиях в Тюмени с Денисом Спицовым и Евгением Беловым, а также параллельные тренировки с группой Олега Перевозчикова. Как тогда ты воспринимал лыжников и их тренировки?

— Лыжники всегда тренировались больше. Я мог видеть это, сравнивая с работой в биатлонной команде.

Мне вот еще сейчас бросилось в глаза, что у лыжников будто бы более профессиональный подход и отношение к делу.

— Есть объяснение — почему?

— Мне кажется, это как-то прививается. Возможно, это заслуга иностранных тренеров, которые работали в сборной. У них ведь распространена система, где спортсмен не зависит от тренера, который является лишь его помощником. То есть спортсмен обращается за помощью в построении плана, в каких-то технических моментах. По сути, спортсмен сам ведет свою подготовку, сам принимает решения.

У нас в биатлоне все-таки более тоталитарная модель, где спортсмены пришли на тренировку, тренер сказал задание, а затем все идут, как солдаты, выполнять. Мне кажется, что в лыжах этот подход больше смещен к европейскому, — сказал Вьюхин в интервью корреспонденту Sport24 Виктории Дмитриевой.