Фуркад презентовал медаль дисквалифицированного российского биатлониста

«Немного странно подниматься на олимпийский пьедестал, не участвуя в гонке. Но, наверное, так должно было случиться, чтобы я мог поделиться своей радостью со своими детьми, которых в 2010-м еще не было на свете. Я испытываю только положительные эмоции. У меня была возможность получить эту золотую медаль еще в Ванкувере, но я вновь испытал эти эмоции в 2026-м», — приводит слова Фуркада Le Dauphine Libere.