Губерниев — о резком снижении числа своих подписчиков в телеграме: «Моя популярность только растет»

— У вас в телеграм-канале резко снижается число подписчиков. В октябре было 162 тысячи, в конце марта 100 тысяч, а сейчас 86 тысяч. С чем это связываете?
— Действительно, с чем это связано? Ума не приложу. У нас же телеграм работает без VPN, хочется понять, почему снижается число подписчиков. Какое-то волшебство. Но не время поддаваться панике. Верю, волшебство сработает и в обратную сторону. По нынешним временам это не беда, потому что есть ряд факторов, которые затрудняют свободное посещение тех или иных ресурсов в интернете.
— То есть не чувствуете, что ваша популярность падает?
— Моя популярность только растет. Если бы моя популярность зависела от одного телеграма, то я был бы несчастным человеком. Поэтому с популярностью все хорошо, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.