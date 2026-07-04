Губерниев — о резком снижении числа своих подписчиков в телеграме: «Моя популярность только растет»

— Действительно, с чем это связано? Ума не приложу. У нас же телеграм работает без VPN, хочется понять, почему снижается число подписчиков. Какое-то волшебство. Но не время поддаваться панике. Верю, волшебство сработает и в обратную сторону. По нынешним временам это не беда, потому что есть ряд факторов, которые затрудняют свободное посещение тех или иных ресурсов в интернете.