Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская биатлонистка Журавок осознанно выбрала работу тренера в России

Украинская биатлонистка Журавок заявила об осознанном выборе работы тренера в РФ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Чемпионка Европы по биатлону украинка Юлия Журавок рассказала, что на Украине у нее не было достойных условий для существования после завершения карьеры, в то время как в России ее опыт и знания действительно ценят.

Журавок начала работу в качестве тренера в подмосковном спортивном клубе «Катай технично» в мае. В июле новость стала известна украинским СМИ, которые подвергли экс-биатлонистку травле и обвинили ее в предательстве.

«Где вы были (на Украине), когда мне действительно была нужна поддержка? Когда я начинала все с нуля? Когда я бралась за любую работу, когда работала посудомойкой, жила в хостеле с клопами и просто пыталась не сломаться? Многие из вас знали об этом. Мы пересекались. Общались. Вы видели, что происходит. Но вы проходили мимо», — написала Журавок в Instagram*.

«Сегодня я хочу просто жить. Хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях. Хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует. Я сделала свой выбор. Осознанно. И не жалею о нем. Сегодня я там, где меня ценят. Где нужен мой опыт, мои знания и я сама как человек», — подчеркнула Журавок, добавив, что ей неинтересно мнение тех, кто пишет ей грязь.

Журавок 31 год. Она стала чемпионкой Европы в смешанной эстафете в 2018 году и серебряным призером в индивидуальной гонке в 2019-м.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.