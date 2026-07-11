Украинская биатлонистка Журавок осознанно выбрала работу тренера в России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Чемпионка Европы по биатлону украинка Юлия Журавок рассказала, что на Украине у нее не было достойных условий для существования после завершения карьеры, в то время как в России ее опыт и знания действительно ценят.
Журавок начала работу в качестве тренера в подмосковном спортивном клубе «Катай технично» в мае. В июле новость стала известна украинским СМИ, которые подвергли экс-биатлонистку травле и обвинили ее в предательстве.
«Где вы были (на Украине), когда мне действительно была нужна поддержка? Когда я начинала все с нуля? Когда я бралась за любую работу, когда работала посудомойкой, жила в хостеле с клопами и просто пыталась не сломаться? Многие из вас знали об этом. Мы пересекались. Общались. Вы видели, что происходит. Но вы проходили мимо», — написала Журавок в Instagram*.
«Сегодня я хочу просто жить. Хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях. Хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует. Я сделала свой выбор. Осознанно. И не жалею о нем. Сегодня я там, где меня ценят. Где нужен мой опыт, мои знания и я сама как человек», — подчеркнула Журавок, добавив, что ей неинтересно мнение тех, кто пишет ей грязь.
Журавок 31 год. Она стала чемпионкой Европы в смешанной эстафете в 2018 году и серебряным призером в индивидуальной гонке в 2019-м.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.