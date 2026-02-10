Тренер объяснила неудачу шорт-трекистки из России на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Тренер по шорт-треку Татьяна Бородулина в разговоре с РИА Новости объяснила невыход россиянки Алены Крыловой в четвертьфинал Олимпийских игр 2026 года на дистанции 500 метров нервным состоянием, которое привело к технической ошибке.
Во вторник Крылова не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров. Она упала перед последним кругом в седьмом квалификационном забеге.
«Алене 100% было под силу выйти в следующий круг, учитывая тот факт, что из ее забега все трое вышли. Кореянка, которая была позади нее, вышла по времени. Но Алена допустила техническую ошибку, наткнулась на полячку и упала. Не знаю, с чем это можно связать. Наверное, все-таки нервы. Не справилась с волнением, поэтому и допустила такую обидную техническую ошибку», — сказала Бородулина, сопровождающая российских шорт-трекистов на Олимпиаде.
В четвертьфинал выходят по две лучших спортсменки из каждого забега, а также четыре лучшие по времени, которые заняли третье место. Четвертьфиналы на дистанции 500 метров пройдут 12 февраля.