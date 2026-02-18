Ричмонд
Министр спорта назвал число погибших или раненых в ходе СВО российских спортсменов

Дегтярев: В ходе СВО погибло или ранено более 250 российских спортсменов.

Источник: EPA

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал число погибших или раненых в ходе СВО на Украине российских спортсменов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер назвал цифру, комментируя желание украинского скелетониста Владислава Гераскеввича выступать на Олимпиаде-2026 в Италии в шлеме с изображением погибших в ходе СВО украинских спортсменов.

«У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов. Ну, что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибло?» — заявил Дегтярев.

Гераскевич был дисквалифицирован 12 февраля из-за желания выступить в шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены. МОК запретил ему использовать эту экипировку и предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.

