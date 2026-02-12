МОК дисквалифицировал украинского спортсмена за запрещенный шлем

«Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях. Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и господином Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с участием президента МОК Кирсти Ковентри, он не рассматривал возможность какого-либо компромисса», — сказано в заявлении.