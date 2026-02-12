Вашингтон
МОК дисквалифицировал украинского спортсмена за запрещенный шлем

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 из-за использования шлема с политической символикой. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях. Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и господином Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с участием президента МОК Кирсти Ковентри, он не рассматривал возможность какого-либо компромисса», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Гераскевич будет лишен аккредитации, из-за чего ему придется немедленно покинуть Олимпийскую деревню.

Гераскевич подготовил к Олимпийским играм специальный «шлем памяти» с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях. 27-летний украинец провел в нем несколько тренировочных заездов на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо и, несмотря на запрет МОК, собирался участвовать в нем в сегодняшних официальных заездах.

Владислав Гераскевич является первым скелетонистом в истории Украины, кому удалось отобраться на Олимпийские игры. Олимпиада в Италии станет для него третьей по счету. В Пхенчхане-2018 он занял 12-е место, в Пекине-2022 — 18-е. На церемонии открытия Олимпиады-2026 он был знаменосцем сборной Украины.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне российские спортсмены не представлены.

