Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинец выйдет на старт Олимпиады в запрещенном МОК шлеме

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что продолжит использовать свой шлем во время тренировок и официальных стартов, несмотря на запрет МОК.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний спортсмен подготовил к Олимпийским играм специальный «шлем памяти» с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях. Гераскевич провел в нем несколько тренировочных заездов на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо, после чего получил официальный запретил его использование. МОК сослался на пункт 50.2 Олимпийской хартии, где говорится, что «на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда».

Накануне Гераскевич использовал свой шлем в заключительных тестовых заездах перед стартом олимпийских соревнований, которые пройдут 12 февраля. После тренировочной сессии украинец опубликовал в соцсетях видео, где заявил, что несмотря на запрет МОК, будет использовать свой шлем и во время официальных стартов.

«Даже если МОК хочет предать память этих спортсменов, я не предам их. Я носил его вчера, носил сегодня и выйду на старт соревнований», — сказал Гераскевич.

Владислав Гераскевич является первым скелетонистом в истории Украины, кому удалось отобраться на Олимпийские игры. Олимпиада в Италии станет для него третьей по счету. В Пхенчхане-2018 он занял 12-е место, в Пекине-2022 — 18-е.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне россияне не выступают.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше