Украинец выйдет на старт Олимпиады в запрещенном МОК шлеме

27-летний спортсмен подготовил к Олимпийским играм специальный «шлем памяти» с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях. Гераскевич провел в нем несколько тренировочных заездов на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо, после чего получил официальный запретил его использование. МОК сослался на пункт 50.2 Олимпийской хартии, где говорится, что «на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда».
Накануне Гераскевич использовал свой шлем в заключительных тестовых заездах перед стартом олимпийских соревнований, которые пройдут 12 февраля. После тренировочной сессии украинец опубликовал в соцсетях видео, где заявил, что несмотря на запрет МОК, будет использовать свой шлем и во время официальных стартов.
«Даже если МОК хочет предать память этих спортсменов, я не предам их. Я носил его вчера, носил сегодня и выйду на старт соревнований», — сказал Гераскевич.
Владислав Гераскевич является первым скелетонистом в истории Украины, кому удалось отобраться на Олимпийские игры. Олимпиада в Италии станет для него третьей по счету. В Пхенчхане-2018 он занял 12-е место, в Пекине-2022 — 18-е.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне россияне не выступают.